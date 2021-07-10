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В полутяжелом весе остался только один чемпион WBA

Теперь это единственный вес, где есть только один обладатель подобного титула
Бокс Профессиональный бокс
21:19
В полутяжелом весе остался только один чемпион WBA
Жан Паскаль / Фото: New in 24 English

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) лишила канадца Жана Паскаля (35-6-1, 20 КО) титула чемпиона мира по своей версии в полутяжелом весе. Все из-за того, что в июне 38-летний боксер сдал положительный допинг-тест.

Паскаль владел титулом с приставкой «регулярный».

Таким образом, полутяжелый вес – единственный дивизион, где есть только один чемпион WBA – это Дмитрий Бивол. Во всех остальных категориях полно обладателей разных титулов с приставками «в отпуске», «золотой», «временный» и «регулярный».

Напомним, за счет таких преображений от WBA Джервонта Дэвис является чемпионом мира сразу в трех весовых категориях.

 

Сергей Остапенко
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Жан Паскаль

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