Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

В спортивной гимнастике не потерялся бы. Шикарное сальто Ломаченко

«Хай-Тек» продемонстрировал, что с балансом у него полный порядок
Бокс Профессиональный бокс
09:39
В спортивной гимнастике не потерялся бы. Шикарное сальто Ломаченко
Василий Ломаченко / Фото: instagram.com/lomachenkovasiliy

Легковес Василий Ломаченко (15-2, 11 KO) намерен вновь забраться на вершину дивизиона.

И после замечательного выступления в бою с Масайоши Накатани (19-2, 13 KO) украинцу должна открыться дорога к титулам в его весовой категории. Сразу же заговорили о реванше украинца с абсолютным чемпионом Теофимо Лопесом (16-0, 12 KO), однако не факт, что это событие произойдет вскоре.

А пока Василий беззаботно забавляется в своем отеле в Затоке. Лома всегда был хорош на ногах, так что неудивительно, что сальто в бассейн – для него не вопрос:

Напомним, что вместо Ломаченко в команде Лопеса рассматривают поединок с Девином Хэйни (26-0, 15 KO).

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Василий Ломаченко

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Редкач: «Я без проблем подерусь с Ломой, он для меня мелковат»
Редкач: «Я без проблем подерусь с Ломой, он для меня мелковат»
Бокс Профессиональный бокс
11:38
Хочет подраться с Ломой? Редкач объявил о возвращении в легкий вес и не включил Ломаченко в топ-5 боксеров дивизиона
Хочет подраться с Ломой? Редкач объявил о возвращении в легкий вес и не включил Ломаченко в топ-5 боксеров дивизиона
Бокс Профессиональный бокс
11:07
Без Ломаченко, но с Усиком. Уорд назвал топ-10 лучших боксеров современности
Без Ломаченко, но с Усиком. Уорд назвал топ-10 лучших боксеров современности
Бокс Профессиональный бокс
08:35
Промоутер Усика считает, что противостояние Ломаченко – Лопес превратится в трилогию
Промоутер Усика считает, что противостояние Ломаченко – Лопес превратится в трилогию
Бокс Профессиональный бокс
7 июля 22:14
Фортуна поставил Лопеса выше Ломаченко в списке лучших легковесов
Фортуна поставил Лопеса выше Ломаченко в списке лучших легковесов
Бокс Профессиональный бокс
7 июля 16:37
Красюк: «Ломаченко в бою с Накатани нащупал место, где тонко – там и порвалось»
Красюк: «Ломаченко в бою с Накатани нащупал место, где тонко – там и порвалось»
Бокс Профессиональный бокс
7 июля 15:14

Новости: Бокс

Редкач: «Я без проблем подерусь с Ломой, он для меня мелковат»
Редкач: «Я без проблем подерусь с Ломой, он для меня мелковат»
Профессиональный бокс
11:38
Контракт на объединительный поединок Бетербиев – Смит будет подписан в ближайшее время
Контракт на объединительный поединок Бетербиев – Смит будет подписан в ближайшее время
Профессиональный бокс
11:37
Хочет подраться с Ломой? Редкач объявил о возвращении в легкий вес и не включил Ломаченко в топ-5 боксеров дивизиона
Хочет подраться с Ломой? Редкач объявил о возвращении в легкий вес и не включил Ломаченко в топ-5 боксеров дивизиона
Профессиональный бокс
11:07
Митрофанов: «У Усика сердце сильнее, чем у Джошуа»
Митрофанов: «У Усика сердце сильнее, чем у Джошуа»
Профессиональный бокс
10:59
«Тайсон часто врет». Тренер Уайлдера отреагировал на новость о COVID-19 у Фьюри
«Тайсон часто врет». Тренер Уайлдера отреагировал на новость о COVID-19 у Фьюри
Профессиональный бокс
10:03
Вслед за Фьюри. Паркер заразился коронавирусом в лагере «Цыганского короля»
Вслед за Фьюри. Паркер заразился коронавирусом в лагере «Цыганского короля»
Профессиональный бокс
09:58
В спортивной гимнастике не потерялся бы. Шикарное сальто Ломаченко
В спортивной гимнастике не потерялся бы. Шикарное сальто Ломаченко
Профессиональный бокс
09:39
Перенесли с запасом. Стала известна новая дата поединка Фьюри – Уайлдер 3
Перенесли с запасом. Стала известна новая дата поединка Фьюри – Уайлдер 3
Профессиональный бокс
08:58
«Д*рьмо». Лопес поддержал подхватившего COVID-19 Фьюри
«Д*рьмо». Лопес поддержал подхватившего COVID-19 Фьюри
Профессиональный бокс
08:53
Все новости

Популярные новости

И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 10:53
15
WBC исключил Усика из рейтинга
WBC исключил Усика из рейтинга
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 15:47
Вновь будут бегать от Ломы? Ассистент тренера Лопеса заявил, что после Камбососа лучше провести бой с Хэйни
Вновь будут бегать от Ломы? Ассистент тренера Лопеса заявил, что после Камбососа лучше провести бой с Хэйни
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 18:40
6
Красюк назвал главную угрозу для реванша Ломаченко – Лопес. Об этом можно догадаться
Красюк назвал главную угрозу для реванша Ломаченко – Лопес. Об этом можно догадаться
Бокс Профессиональный бокс
2 июля 09:17
4
Не Лопес-Лома или Усик-Джошуа? Генеральный директор Mayweather Promotions назвал самый громкий поединок в мире
Не Лопес-Лома или Усик-Джошуа? Генеральный директор Mayweather Promotions назвал самый громкий поединок в мире
Бокс Профессиональный бокс
2 июля 18:15
Сабо назвал причину, по которой никто не покупает Цыганкова
Сабо назвал причину, по которой никто не покупает Цыганкова
Футбол Евро-2020
4 июля 17:32
Все новости