В спортивной гимнастике не потерялся бы. Шикарное сальто Ломаченко

«Хай-Тек» продемонстрировал, что с балансом у него полный порядок

Василий Ломаченко / Фото: instagram.com/lomachenkovasiliy

Легковес Василий Ломаченко (15-2, 11 KO) намерен вновь забраться на вершину дивизиона.



И после замечательного выступления в бою с Масайоши Накатани (19-2, 13 KO) украинцу должна открыться дорога к титулам в его весовой категории. Сразу же заговорили о реванше украинца с абсолютным чемпионом Теофимо Лопесом (16-0, 12 KO), однако не факт, что это событие произойдет вскоре.

А пока Василий беззаботно забавляется в своем отеле в Затоке. Лома всегда был хорош на ногах, так что неудивительно, что сальто в бассейн – для него не вопрос:

Напомним, что вместо Ломаченко в команде Лопеса рассматривают поединок с Девином Хэйни (26-0, 15 KO).