«В таком случае – мы можем подраться с ним снова». Лопес-старший назвал условие для реванша его сына с Ломаченко

Теофимо Лопес-старший / фото - WBC

Теофимо Лопес-старший, отец и тренер абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО) назвал единственное условие, при котором его сын даст реванш Василию Ломаченко (15-2, 10 КО).

Слушайте, у него нет ничего из того, что мы хотим. Давайте, я задам вопрос: Ломаченко дал бы нам реванш, если бы побил нас?

Нет.

Конечно, нет. Так почему мы должны давать ему реванш? У него нет ничего, что необходимо нам. Если он захочет подраться с нами в 63,5 кг, и у нас не будет оппонента, в котором мы заинтересованы, – тогда мы можем подраться с ним снова. Мой сын не будет сушиться до 61 кг, чтобы снова подраться с Ломаченко. И он не защитил себя. Ему надо было включить в контракт пункт о реванше.

Это был шок для многих людей – то, что не было пункта о реванше.

Не было пункта о реванше. Он не включил его в контракт. Он был уверен, что побьет нас. И он даже сказал: «После того, как я побью твоего сына, я буду смеяться в углу». Он обращался ко мне. А вышло наоборот. Но я все равно подошёл в угол и отдал дань уважения ему и его отцу. Я уважаю всех, потому что мы такие. Мы – враги, пока мы не закончим бой. Вот как я это чувствую. Я не держу никаких обид.