Бетербиев: «Фьюри – очень простой парень»
В Top Rank пообещали Бетербиеву большой бой в 2022-м году
Промоутеры определили трех боксеров, с которыми возможен поединок
21:48
Артур Бетербиев / фото - boxingscene.com
Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев (17-0, 17 КО) в интервью YouTube-каналу ММАТИКА рассказал, что ему обещан крупный поединок в 2022 году.
«Официальных переговоров нет. У меня промоутерская компания Top Rank. Перед крайним боем я разговаривал с ними по Zoom. Они мне обещали в этом году большой бой. Я не знаю, с кем именно. Может быть, с Биволом или со Смитом. Они про Канело мне говорили.
Сейчас праздники, и я жду каких-то конкретных предложений, потому что у меня есть команда, тренерский штаб, есть промоутеры. Я не могу просто так сходу сказать: «Я хочу с ним драться, и все». Такого нет. Это профессиональный бокс. Мне кажется, надо серьезно подходить».
Напомним, ранее со-промоутер Джо Смита заявил, что им интересен бой с Бетербиевым.