В Top Rank пообещали Бетербиеву большой бой в 2022-м году

Артур Бетербиев / фото - boxingscene.com

Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев (17-0, 17 КО) в интервью YouTube-каналу ММАТИКА рассказал, что ему обещан крупный поединок в 2022 году.



Сейчас праздники, и я жду каких-то конкретных предложений, потому что у меня есть команда, тренерский штаб, есть промоутеры. Я не могу просто так сходу сказать: «Я хочу с ним драться, и все». Такого нет. Это профессиональный бокс. Мне кажется, надо серьезно подходить».