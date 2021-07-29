Валлин дал прогноз на третий бой между Фьюри и Уайлдером

Шведский боксер аргументировал свой выбор



Отто Валлин / фото - boxingscene.com

Шведский супертяжеловес Отто Валлин (22-1, 14 KO) в интервью YouTube-каналу Pro Boxing Fans заявил, что его бывший соперник, чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) снова победит Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО) в трилогии, запланированной на 9 октября. По мнению Валлина, в отличие от второго поединка, в этот раз «Цыганский король» может и не удосрочить соперника, однако все равно покинет ринг победителем.

«Они оба провели вне ринга одинаковое количество времени. Так что я не думаю, что это станет важным фактором. Возможно, задержка пойдет на пользу Уайлдеру, так как у него появился новый тренер, и он сможет больше с ним поработать. Я не считаю, что паузу что-то кардинально изменит. Я думаю, что Фьюри победит. Возможно, в этот раз не досрочно, но мне кажется, что он одержит победу».

Отто Валлин считает, что Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) будет фаворитом в бою против Александра Усика (18-0, 13 КО).