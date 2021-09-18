Уайт – о бое с Валлином: «30-го октября у него будет записано еще одно поражение в послужной список»

Диллиан Уайт / фото - boxingscene.com

Британский супертяжеловес Диллиан Уайт (28-2, 19 KO) следующий поединок проведет против Отто Валлина (22-1, 14 KO) из Швеции. «Злодей» прокомментировал анонс этого боя.

Уайта цитирует портал boxingtalk.com:

Отто – хороший боец. Он доставил много хлопот Тайсону Фьюри. Если бы не Америка, то поединок был бы остановлен из-за рассечения. Но 30-го октября у него будет записано еще одно поражение в послужной список. Валлин левша и очень хитрый боксер. Поэтому я должен буду быстро принимать решения и перестраиваться во время боя».