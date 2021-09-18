Уайт: «Фьюри дважды избежал боя со мной»
Уайт – о бое с Валлином: «30-го октября у него будет записано еще одно поражение в послужной список»
Британец прокомментировал грядущий поединок против шведа
11:35
Диллиан Уайт / фото - boxingscene.com
Британский супертяжеловес Диллиан Уайт (28-2, 19 KO) следующий поединок проведет против Отто Валлина (22-1, 14 KO) из Швеции. «Злодей» прокомментировал анонс этого боя.
Уайта цитирует портал boxingtalk.com:
«У нас был выбор между несколькими бойцами, но Валлин всегда говорил, что никто не хочет с ним драться. Он думает, что его избегают, но я тоже такого мнение о себе. Так что давайте посмотрим, чем все закончиться.
Отто – хороший боец. Он доставил много хлопот Тайсону Фьюри. Если бы не Америка, то поединок был бы остановлен из-за рассечения. Но 30-го октября у него будет записано еще одно поражение в послужной список. Валлин левша и очень хитрый боксер. Поэтому я должен буду быстро принимать решения и перестраиваться во время боя».
Диллиан Уайт рассказал, что Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) дважды избежал боя с ним.
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