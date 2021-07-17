Валлин готов провести поединок с временным чемпионом WBC
Валлин: «Не факт, что Джошуа выйдет в ринг и победит Усика, ведь Александр – очень хороший боксер»
Шведский супертяжеловес считает британца фаворитом предстоящего боя
11:21
Отто Валлин / Фото - fightsports.tvРейтинговый шведский супертяжеловес Отто Валлин (22-1, 14 KO) в интервью YouTube-каналу Boxing Social заявил, что чемпиону мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) не будет гарантированный триумф в поединке против украинца Александра Усика (18-0, 13 KO).
«Джошуа против Усика – это хороший бой. Не факт, что Энтони выйдет в ринг и победит, ведь Александр – очень хороший боксер. Он был отличным крузером, хотя в супертяжелом весе выглядел не лучшим образом. Тем не менее стили делают бои. Мне кажется, что Усик будет представлять угрозу, но я думаю, что Джошуа победит. Возможно, он остановит Александра».
Поединок Усик – Джошуа состоится 25 сентября. Местом проведения боя с наибольшей вероятностью станет стадион футбольного клуба «Тоттенхэм Хоттспур» в Лондоне.