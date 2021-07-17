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нет важных матчей

Валлин: «Не факт, что Джошуа выйдет в ринг и победит Усика, ведь Александр – очень хороший боксер»

Шведский супертяжеловес считает британца фаворитом предстоящего боя


Бокс Профессиональный бокс
11:21
Валлин: «Не факт, что Джошуа выйдет в ринг и победит Усика, ведь Александр – очень хороший боксер»
Отто Валлин / Фото - fightsports.tv
Рейтинговый шведский супертяжеловес Отто Валлин (22-1, 14 KO) в интервью YouTube-каналу Boxing Social заявил, что чемпиону мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) не будет гарантированный триумф в поединке против украинца Александра Усика (18-0, 13 KO).

«Джошуа против Усика – это хороший бой. Не факт, что Энтони выйдет в ринг и победит, ведь Александр – очень хороший боксер. Он был отличным крузером, хотя в супертяжелом весе выглядел не лучшим образом. Тем не менее стили делают бои. Мне кажется, что Усик будет представлять угрозу, но я думаю, что Джошуа победит. Возможно, он остановит Александра».


Поединок Усик – Джошуа состоится 25 сентября. Местом проведения боя с наибольшей вероятностью станет стадион футбольного клуба «Тоттенхэм Хоттспур» в Лондоне.




Владимир Кириченко
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Теги

Отто Валлин Александр Усик Энтони Джошуа

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