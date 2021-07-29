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Валлин: «Не соглашусь с людьми, которые критикуют остановку боя Джойс - Такам»

Шведский боксер прокомментировал досрочную победу британца
Бокс Профессиональный бокс
14:50
Валлин: «Не соглашусь с людьми, которые критикуют остановку боя Джойс - Такам»
Отто Валлин / фото - boxingscene.com

Шведский супертяжеловес Отто Валлин (22-1, 14 KO) в интервью YouTube-каналу Pro Boxing Fans прокомментировал досрочную победу своего конкурента по дивизиону Джо Джойса (13-0, 12 КО) в бою с Карлосом Такамом (39-6-1, 28 КО). В частности, он считает, что рефери боя правильно поступил, когда в шестом раунде остановил бой из-за того, что Такам перестал отвечать на удары.

«Я посмотрел бой Джойс - Такам уже после его завершения. Если честно, это было то, чего я и ожидал. Такам - хороший боец, но его стиль отлично подходит Джойсу. Такам немного меньше, а Джо - большой парень с тяжелыми руками. Я понял, что Джойс его удосрочит. Некоторые люди критикуют остановку боя, но я с ними не соглашусь. Как по мне, это была хорошая остановка. Такам был потрясен, он принял около десяти ударов, никак на них не отвечая. Не думаю, что в тот момент положение Такама могло улучшиться.

Джойс дрался в своем стиле. Он не обладает хорошей защитой. Его лучший инструмент - это атака. К своему счастью, Джойс обладает крепким подбородком и может выбрасывать много ударов на протяжении всего боя. Это его самое сильное оружие.

Джойс - не самый быстрый, поэтому мне кажется, что более умный соперник может по нему попасть солидным ударом. В таком случае ему будет тяжелее. Такам опасен, но обладает хорошим для Джойса стилем».

Отто Валлин заявил, что Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) победит Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО) в трилогии.

Рене Тер Велде
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Теги

Отто Валлин Джо Джойс Карлос Такам

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