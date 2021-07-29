Валлин: «Не соглашусь с людьми, которые критикуют остановку боя Джойс - Такам»

Отто Валлин / фото - boxingscene.com

Шведский супертяжеловес Отто Валлин (22-1, 14 KO) в интервью YouTube-каналу Pro Boxing Fans прокомментировал досрочную победу своего конкурента по дивизиону Джо Джойса (13-0, 12 КО) в бою с Карлосом Такамом (39-6-1, 28 КО). В частности, он считает, что рефери боя правильно поступил, когда в шестом раунде остановил бой из-за того, что Такам перестал отвечать на удары.

Джойс дрался в своем стиле. Он не обладает хорошей защитой. Его лучший инструмент - это атака. К своему счастью, Джойс обладает крепким подбородком и может выбрасывать много ударов на протяжении всего боя. Это его самое сильное оружие.

Джойс - не самый быстрый, поэтому мне кажется, что более умный соперник может по нему попасть солидным ударом. В таком случае ему будет тяжелее. Такам опасен, но обладает хорошим для Джойса стилем».