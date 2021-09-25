Валуев: «Фьюри очень неожиданный, непросчитываемый. Это позволит ему победить Усика»
Валуев назвал фаворита в поединке между Усиком и Джошуа. Ему виднее
Экс-чемпион мира считает, что украинцу нужно удивить своего визави
11:57
Николай Валуев / Фото - RTБывший чемпион мира в супертяжелом дивизионе Николай Валуев в интервью YouTube-каналу «Плеймейкер 24» назвал фаворита грядущего боя в рамках хэвивейта между обладателем титулов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и украинским претендентом Александром Усиком (18-0, 13 КО).
«Конечно, у Джошуа огромное количество преимуществ. Во-первых, это мощь ударов. Скорость у него тоже достаточно серьезная, но все-таки его нужно удивлять. Я думаю, что Саше необходимо будет удивлять Джошуа: сделать что-то такое, чего тот, безусловно, не ожидает. Я очень надеюсь, что в штабе Усика это понимают, и желаю ему победы. Но пока, если мы подойдем к этому холодно, мне видится, что все играет на руку Энтони Джошуа. Тут я вынужден согласиться с многочисленными мнениями в пользу британского боксера. Но давайте посмотрим, как будут развиваться события. Абсолютного доминирования Джошуа я не наблюдаю, поэтому очень интересно, чем же закончится поединок».
Бой Усик – Джошуа состоится 25 сентября. На нашем сайте смотрите онлайн трансляцию поединка.
Напомним, бывший чемпион мира Энди Руис считает, что Джошуа нокаутирует украинца в первой половине боя. А вот действующий обладатель пояса WBC в супертяжах Тайсон Фьюри сомневается в том, что «Эй Джей» способен победить Усика.