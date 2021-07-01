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Василий Ломаченко посвятил трогательный пост своему отцу: «Он всегда был, есть и будет номером один для меня»

Украинец признал своего главного тренера самым важным человеком в жизни
Бокс Профессиональный бокс
08:20
Василий Ломаченко посвятил трогательный пост своему отцу: «Он всегда был, есть и будет номером один для меня»
Василий Ломаченко с отцом / фото - Instagram

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (15-2, 11 KO) опубликовал в социальных сетях трогательный пост, в котором он признал своего отца и главного тренера Анатолия Ломаченко самым важным человеком в жизни.

«Несмотря на все то, с чем я могу быть не согласен с ним, он всегда был, есть и будет номером один для меня».

Василий Ломаченко техническим нокаутом в 9-м раунде выиграл поединок у японца Масайоши Накатани (19-2, 13 KO).

Рене Тер Велде
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Василий Ломаченко Анатолий Ломаченко

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