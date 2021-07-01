Фрэмптон: «Ломаченко показал фантастическое выступление против Накатани»
Василий Ломаченко посвятил трогательный пост своему отцу: «Он всегда был, есть и будет номером один для меня»
Украинец признал своего главного тренера самым важным человеком в жизни
08:20
Василий Ломаченко с отцом / фото - Instagram
Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (15-2, 11 KO) опубликовал в социальных сетях трогательный пост, в котором он признал своего отца и главного тренера Анатолия Ломаченко самым важным человеком в жизни.
«Несмотря на все то, с чем я могу быть не согласен с ним, он всегда был, есть и будет номером один для меня».
Василий Ломаченко техническим нокаутом в 9-м раунде выиграл поединок у японца Масайоши Накатани (19-2, 13 KO).