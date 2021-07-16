Это реально? Букмекеры принимают ставки на бой Федор Емельяненко – Джиган
Вечный вопрос – борьба или бокс? Федор Емельяненко намерен провести боксерский поединок с Роем Джонсом
Легенды спорта могу разделить ринг в ближайшем будущем
14:52
Федор Емельяненко и Рой Джонс / Фото - news.sportbox.ruОдин из лучших бойцов за всю историю MMA, российский тяжеловес Федор Емельяненко (39-6-1) готов провести выставочный боксерский поединок с экс-чемпионом мира по боксу в четырех весовых категориях Роем Джонсом.
«Я не совсем понимаю, что значит показательный, можно, наверное, не сильно вкладываться в удар. Но мне было бы интересно, я уже работал с Денисом Лебедевым, с другими ребятами, сам занимаюсь боксом с 2000 года. Так что, да, было бы интересно провести такой бой, но не с блогерами и певцами, не с людьми не из мира спорта. Рой Джонс – легенда мирового бокса, с ним, конечно, было бы интересно. Лишь бы он меня не выставил... Не показал, что я из себя на самом деле представляю в боксе. Надо опасаться, конечно, у него такой послужной список. Он всегда останется Роем Джонсом, хоть уже и не покажет такую сумасшедшую скорость».
Следующий бой Федор Емельяненко проведет 23 октября на первом турнире Bellator в Москве.
Ранее Джонс заявлял, что горит желанием выйти на поединок с легендарным бойцом ММА.
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