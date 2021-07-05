Верим, легенда. Пакьяо рассказал, что принесет ему победу в титульном бою со Спенсом

«Пак Мэн» пообещал активное выступление

Мэнни Пакьяо / Фото: MP Promotions

Экс-чемпион в шести весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 KO) рассказал, как он может победить в поединке с лидером полусреднего веса Эрролом Спенсом (27-0, 21 KO).



Слова «Пак Мэна» приводит boxingscene.com:

Мой выбор стоял между Теренсом Кроуфордом, Эрролом Спенсом и Майки Гарсией. И мы выбрали Спенса, хотя бой с Кроуфордом тоже хорош, он непобежден. Для победы мне нужна выносливость и отличная физическая подготовка. Поверьте, на этот раз я буду активней, чем в трех последних выступлениях. Я должен быть уверен в том, что не уступлю по итогам двенадцати раундов.

Напомним, что на кону будут стоять пояса WBA Super, WBC, IBF и вакантный титул The Ring.