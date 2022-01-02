Виктор Выхрист победил Яго Киладзе. Как это было
Видео пяти нокдаунов и нападения на рефери в поединке Выхрист – Киладзе
Украинец дважды побывал на канвасе
04:30
Киладзе - Выхрист
Представляем видео поединка между украинским супертяжеловесом Виктором Выхристом (9-0, 7 КО) и грузином Яго Киладзе (27-6-1, 19 КО), где были пять нокдаунов и скандальная остановка .
Напомним, что после третьего нокдауна за два раунда рефери снял Киладзе с боя и присудил Выхристу победу техническим нокаутом.
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