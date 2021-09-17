Видео спарринга, в котором Хэй едва не нокаутировал Уайлдера

Бойцы вместе тренировались в 2013 году

Фото: talkSPORT

В 2013 год бывший чемпион мира в двух дивизионах Дэвид Хэй и экс-обладатель титула WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер провели совместный спарринг.

На видео видно, как «Хэймейкер» деклассировал тогда еще 27-летнего «Бронзового бомбардировщика», а однажды едва не отправил его в нокдаун: