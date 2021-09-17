Спарринг-партнер Фьюри рассказал о подготовке британца к трилогии с Уайлдером
Видео спарринга, в котором Хэй едва не нокаутировал Уайлдера
Бойцы вместе тренировались в 2013 году
21:34
Фото: talkSPORT
В 2013 год бывший чемпион мира в двух дивизионах Дэвид Хэй и экс-обладатель титула WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер провели совместный спарринг.
На видео видно, как «Хэймейкер» деклассировал тогда еще 27-летнего «Бронзового бомбардировщика», а однажды едва не отправил его в нокдаун:
Напомним, Хэй недавно провел полу выставочный бой, а Уайлдер сейчас готовится к третьему поединку против Тайсона Фьюри.