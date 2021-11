Видео взвешивания и стэрдауна Тима Цзю и Иноуэ

Тим Цзю, Такеши Иноуэ

Обязательный претендент на чемпионский титул WBO в первом среднем весе Тим Цзю (19-0, 15 КО) и его соперник японец Такеши Иноуэ (17-1, 10 КО) провели дуэль взглядов после обязательной процедуры взвешивания.



Tim Tszyu [153.3lbs] & Takeshi Inoue [153.6] make the light middleweight limit today in Sydney ahead of Wednesday's clash for Tszyu's WBO Global & Inoue's WBO Asia Pacific titles



