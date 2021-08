Видео яркого нокаута в главном бою боксерского уик-энда

Фото: Getty Images

Американский проспект полусреднего веса Верджил Ортиз (18-0, 18 КО) в восьмом раунде одержал победу над литовцем Эгидиусом Каваляускасом (22-2-1, 18 КО).

Видео яркого нокаута:

Ortiz Jr. dropped Mean Machine FOUR times in Round 8



