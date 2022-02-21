Менеджер Ломаченко и Усика назвал самого большого боксера в истории Украины – это не кто-то из братьев Кличко
Виталий Кличко: «Партнеры Украины должны ввести санкции против России! Немедленно»
Бывший боксер требует унять агрессора
22:57
Виталий Кличко / Фото: КМДА
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе, мэр Киева Виталий Кличко в социальных сетях прокомментировал решение президента России Владимира Путина признать ОРДЛО.
«Партнеры Украины должны ввести санкции против России! Немедленно. Без лишних обсуждений и отсрочек. Россия разрушила все нормы международного права, кусая страну в центре Европы.
И останавливаться не собирается. Какие еще нужны аргументы, чтобы наконец унять агрессора?»
Напомним, ранее из-за угрозы вторжения России в Украину был перенесен баскетбольный матч отбора на чемпионат мира-2023 Украина – Испания.