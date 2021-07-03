Такому не откажешь. Виталий Кличко прилег к девушкам во время инспекций пляжей столицы
Виталий Кличко: «Понимаю эмоции Шевченко, когда ты чемпион и выходишь на бой против сильного противника»
Экс-чемпион мира поддержал сборную Украины перед матчем с Англией
13:22
Виталий Кличко / Фото - pravda.com.uaБывший чемпион мира по боксу, а ныне мэр Киева Виталий Кличко в Instagram поддержал сборную Украины накануне четвертьфинального матча Евро-2020 против Англии.
«Как спортсмен я сегодня очень хорошо понимаю волнение каждого игрока украинской сборной. Особенно понимаю эмоции Андрея Шевченко, когда ты чемпион и выходишь на бой против сильного противника. И здесь важно все – и физическая форма, и концентрация, и настрой на победу. А в футболе – еще и слаженная игра всей команды. Пусть форма, дух и воля помогут сегодня нашим ребятам. Держим кулаки. Верим в победу. Героям слава».
Матч между Украиной и Англией состоится 3 июля в Риме (Италия). Начало – в 22:00.
Онлайн трансляция Украина – Англия.
Комментарии 0