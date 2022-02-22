Виталий Кличко: «Россия фактически объявила войну Украине»

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Мэр Киева Виталий Кличко поделился мнением о последних высказываниях президента РФ о восточных территориях Украины:



В Донецке и Луганске куча российских войск, двигавших туда всю ночь. Оперативно, после выступления Путина и признания им аббревиатурных образований, зашла орда, называющая себя миротворцами. Агрессоры-миротворцы?!

Бессмыслица и полное пренебрежение к международному праву и суверенитету независимых стран!

Цинично и неадекватно правитель России поставил под вопрос существование украинского государства и украинского народа.

Замечу: Русь была Киевской, а Киев – величественным городом, еще когда где-то были болота и никто не представлял, что на них когда-нибудь появится Москва.

Поэтому смиритесь с этим. И поймите, наконец: Украина выбрала свой путь и свое будущее! И оно – не в российской империи.

А – в цивилизованном демократическом сообществе стран.

За это выбор мы заплатили высокую цену. И отстаиваем его уже 8 лет, отбивая русскую злость.

Мы не боимся и будем сражаться дальше!

Демократический мир, надеюсь, подразумевает масштаб угрозы.

Что Путин, который перечеркнул дипломатические усилия по преодолению кризиса, останавливаться не собирается.

Поэтому.

Партнеры Украины должны безотлагательно ввести весь пакет санкций против агрессора, согласованный странами ЕС и НАТО.

Мы благодарим тех государств, лидеры которых уже заявили о готовности применить санкции.

Времени на разговоры нет! Эту ползучую оккупацию, кровопролитие, провокацию и ложь, имперские амбиции нужно остановить! Потому что аппетиты агрессора будут расти. И не только по Украине.

Мы верим в наши вооруженные силы, мы создаем территориальную оборону, мы объединяемся перед угрозой! Объединяемся независимо от политических убеждений, симпатий или эмоций. Мы должны быть единственным фронтом!

И я горжусь киевлянами, горжусь украинцами, которые не поддаются панике. И готовы защищать свою страну и свободу.

На нашей стороне – справедливость и правда. Мы – у себя дома. И нам решать, как должна развиваться наша страна.

Это испытания, через которые мы должны пройти. Решительно все вместе с холодным умом и выдержкой. Чтобы сохранить государство, чтобы Украина стала сильнее, стала успешной.

Побеждают не только силой, побеждают духом! И украинцы это доказывали не раз!

Слава Украине!