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Виталий Кличко: «Сборная Украины, которая впервые вышла в четвертьфинал Евро, показала силу духа и волю к победе»

Экс-чемпион мира поддержал команду Андрея Шевченко
Бокс Профессиональный бокс
07:51
Виталий Кличко: «Сборная Украины, которая впервые вышла в четвертьфинал Евро, показала силу духа и волю к победе»
Виталий Кличко / фото - Qlur

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Виталий Кличко поддержал команду Андрея Шевченко после поражения в четвертьфинале Евро-2020 команде Англии. Мэр Киева отметил в соцсетях, что «сине-желтые» продемонстрировали силу духа и волю к победе.

«Друзья! Хочу выразить поддержку нашим футболистам! Игра с одной из сильнейших сборных не только Европы, но и мира, была для украинцев действительно испытанием.

Сборная Украины, которая впервые вышла в четвертьфинал Евро, показала силу духа и волю к победе. И показала потенциал команды.

Путь к великим свершениям невозможен без поражений и разочарований. Они дают опыт, закаляют волю и настраивают на совершенствование мастерства. Главное – не то, упал ты или нет. Главное – сумел ли ты потом подняться и достойно идти дальше. К победе. Слава Украине! Героям слава»,

Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) ранее сравнил поражение украинцев с его боем против Владимира Кличко.

Антон Кривенко
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