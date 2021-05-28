Вице-чемпион мира: «Ломаченко 100% заберет победу в бою с Накатани. Даже, может быть, досрочно»

Кристина Лакийчук уверена в победе соотечественника

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Кристина Лакийчук / Фото - AIBA

Серебряный призер молодежного чемпионата мира по боксу Кристина Лакийчук уверена в победе Василия Ломаченко (14-2, 10 КО) в поединке против Масайоши Накатани (19-1, 13 КО):

В ближайшее время будет много громких боев, один из них – это встреча Ломаченко и Накатани. Что ты думаешь по поводу этого боя?

Если честно, я уверена в Ломаченко на все 100%, он знает свою работу. Думаю, после поражения от Лопеса они пересмотрели всю свою команду, весь подготовочный процесс, все свои тренировки, ОФП – все, что было до Лопеса. Ломаченко 100% заберет победу. Это даже может быть досрочно.

Все будут сравнивать этот бой с боем Лопес – Накатани. Это хорошо для Ломаченко или нет?

Даже не знаю, как ответить. До боя Ломаченко – Лопес я даже никогда не слышала о том, кто такой Теофимо. А он произвел такой фурор. Это было какое-то ноу-хау. И вот Накатани. Я о нем тоже никогда в жизни не слышала, как и о Лопесе. Будет интересно на него посмотреть. Но Ломаченко, я думаю, выиграет.