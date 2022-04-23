Владимир Кличко впервые публично обратился к Панеттьери с момента их разрыва
Американская актриса основала благотворительный фонд в помощь украинцам на передовой
13:44
Владимир Кличко и Хайден Панеттьери
Экс-невеста украинского боксера Владимира Кличко – актриса Хайден Панеттьери опубликовала в соцсетях видео, которое ей отправил легендарный спортсмен. Отметим, что в первые дни войны, звезда Голливудских фильмов организовала благотворительный фонд в помощь украинцам на передовой, на данный момент Паннетьери собрала уже более 240 тысяч долларов:
«Спасибо за всю помощь и поддержку, которую мы уже получили здесь, в Украине. Спасибо за аптечки и бронежилеты, они спасут наши жизни! Спасибо большое и прошу, продолжайте нас поддерживать. Благодарю еще раз!»
Ранее XSPORT.ua опубликовал видеообращения Владимира Кличко к мировой общественности с призывом о помощи мариупольцам.
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