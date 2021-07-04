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Владимир Кличко поддержал сборную Украины и намекнул на возможное возвращение

Экс-лидер супертяжелого веса поздравил Англию с отличным матчем в четвертьфинале
Бокс Профессиональный бокс
18:21
Владимир Кличко поддержал сборную Украины и намекнул на возможное возвращение
Владимир Кличко / Фото: AFP

Экс-чемпион мира Владимир Кличко (64-5, 53 КО) в своем Instagram поддержал сборную Украины после поражения в четвертьфинале Евро-2020 от Англии (0:4):

Поздравляю Англию с отличным матчем. Эта встреча не прошла так, как я хотел бы, но это спорт.

Как вам всем известно, я одерживал поражения в своем виде спорта. Дело не в проигрыше, а в том, чтобы отдать все и вернуться еще сильнее. Мы все любим возвращения, не так ли?

Я очень горжусь украинской сборной. Нам нужно высоко держать голову, так как мы далеко продвинулись в этом турнире. Мы показали, что можем соревноваться.

Не сомневаюсь, что мы можем пойти еще дальше. Наблюдайте за нами. До новых встреч, друзья, спасибо всем фанатам. Как профессиональный спортсмен, я никогда не считаю само собой разумеющимся то, насколько вы все важны.

Продолжайте болеть. Может, однажды я снова услышу то, как вы скандируете мое имя.

Также поддержку украинским футболистам выразил и брат Владимира Виталий Кличко.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Владимир Кличко сборная Украины (футбол)

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