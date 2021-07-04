Владимир Кличко поддержал сборную Украины и намекнул на возможное возвращение

Владимир Кличко / Фото: AFP

Экс-чемпион мира Владимир Кличко (64-5, 53 КО) в своем Instagram поддержал сборную Украины после поражения в четвертьфинале Евро-2020 от Англии (0:4):



Как вам всем известно, я одерживал поражения в своем виде спорта. Дело не в проигрыше, а в том, чтобы отдать все и вернуться еще сильнее. Мы все любим возвращения, не так ли?

Я очень горжусь украинской сборной. Нам нужно высоко держать голову, так как мы далеко продвинулись в этом турнире. Мы показали, что можем соревноваться.

Не сомневаюсь, что мы можем пойти еще дальше. Наблюдайте за нами. До новых встреч, друзья, спасибо всем фанатам. Как профессиональный спортсмен, я никогда не считаю само собой разумеющимся то, насколько вы все важны.

Продолжайте болеть. Может, однажды я снова услышу то, как вы скандируете мое имя.