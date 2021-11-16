Владимир Кличко признался, почему не находился в углу брата в дебютном поединке. А вот Виталий младшего не бросил

Кличко-младший готовился к своему первому бою в профи

Фото: Facebook Владимира

Экс-лидер супертяжелого веса Владимир Кличко в своем Instagram рассказал, по какой причине не смог быть в углу брата Виталия Кличко во время его дебюта в профи боксе:



Я помню, что Виталий дрался передо мной. Так что я не мог стоять в его углу. Я наблюдал со стороны, ведь готовился к своему поединку, который был следующим после боя брата. Но Виталий был в моем углу, ведь он уже сделал что нужно в своем поединке, дебютном в профи боксе. Находится на боях друг у друга было для нас в каком-то роде испытанием. Но мы сохранили этот темп. Поддерживали в следующих профессиональных поединках. Впрочем, как и в повседневной жизни.

Также Владимир вспомнил, каким для него был первый в профи бой.