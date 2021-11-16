Владимир Кличко возвращается в большой спорт? Украинец занялся набором мышечной массы
Задолго до величия. Владимир Кличко вспомнил дебют в профи боксе, который состоялся ровно 25 лет назад
В первом поединке украинец досрочно победил соперника
12:42
Владимир Кличко / Фото: Twitter Владимира
Легендарный супертяжеловес Владимир Кличко в своем Instagram рассказал о дебюте в профессиональном боксе, который состоялся 16 ноября 1996 года:
Ноябрь 1996-о. Мой первый профессиональный бой в Гамбурге в Sporthalle. Помню это, как будто все произошло вчера. В сравнении с любительским рингом в профессиональном боксе отличалось все. Было много изменений. В том, как проходит подготовка: больше раундов, другие перчатки и тейпирование. Никакой защиты головы, которая тогда использовалась в любителях. Голый по пояс – на тебе вообще меньше всего.
Все было другое. Разные подходы. Но это было классно. Ведь это был вызов. Я чувствовал себя так, будто мне бросили вызов.
Напомним, что ранее Владимир посетил «Мекку бодибилдинга».
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