Задолго до величия. Владимир Кличко вспомнил дебют в профи боксе, который состоялся ровно 25 лет назад

Владимир Кличко / Фото: Twitter Владимира

Легендарный супертяжеловес Владимир Кличко в своем Instagram рассказал о дебюте в профессиональном боксе, который состоялся 16 ноября 1996 года:



Все было другое. Разные подходы. Но это было классно. Ведь это был вызов. Я чувствовал себя так, будто мне бросили вызов.