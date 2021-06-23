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Владимир Кличко рассказал о месте, где он нашел «абсолютное умиротворение»

Украинец поделился своим секретом спокойствия
Бокс Профессиональный бокс
11:00
Владимир Кличко рассказал о месте, где он нашел «абсолютное умиротворение»
Владимир Кличко / фото - fightnews.info

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко опубликовал новый пост в своем официальном Instagram-аккаунте, рассказав в нем о месте, которое помогло ему обрести абсолютное умиротворение.

«Лучшая перезагрузка для меня – это снова четко найти свой фокус, где у меня есть место и покой для мыслей и возможности побыть наедине с собой. Пустыня предлагает абсолютное умиротворение».

Несмотря на то, что Владимир Кличко уже не выступает, он все равно держит себя в великолепной форме.

Рене Тер Велде
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Владимир Кличко

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