Владимир Кличко рассказал о месте, где он нашел «абсолютное умиротворение»

Украинец поделился своим секретом спокойствия

Владимир Кличко / фото - fightnews.info

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко опубликовал новый пост в своем официальном Instagram-аккаунте, рассказав в нем о месте, которое помогло ему обрести абсолютное умиротворение.

«Лучшая перезагрузка для меня – это снова четко найти свой фокус, где у меня есть место и покой для мыслей и возможности побыть наедине с собой. Пустыня предлагает абсолютное умиротворение».

Несмотря на то, что Владимир Кличко уже не выступает, он все равно держит себя в великолепной форме.