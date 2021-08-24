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Владимир Кличко: «С нашей силой воли мы непобедимы и преодолеем любые преграды и любого врага»

Многолетний лидер «королевского» дивизиона поздравил с Днем Независимости Украины
Бокс Профессиональный бокс
16:24
Владимир Кличко: «С нашей силой воли мы непобедимы и преодолеем любые преграды и любого врага»
Владимир Кличко / Фото: instagram.com/klitschko

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко в своем Instagram поздравил с юбилеем Дня Независимости Украины:

Только 30 лет, а уже столько испытания выпало на судьбу нашей державы за эти годы. Мы, Украинцы, сегодня защищаем и строим свою страну! С нашей силой воли мы непобедимы и преодолеем любые вызовы и любого врага!

Люблю тебя, Украина! С Днем Независимости! Слава Украине!

Напомним, что брат Владимира Виталий Кличко также поздравил соотечественников с праздником.

Олег Шумейко-младший
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Владимир Кличко

Комментарии 1

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24 августа 2021г. 16:41
Гордость Украины!
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