Виталий Кличко: «История независимости Украины – это история каждого из нас»
Владимир Кличко: «С нашей силой воли мы непобедимы и преодолеем любые преграды и любого врага»
Многолетний лидер «королевского» дивизиона поздравил с Днем Независимости Украины
16:24
Владимир Кличко / Фото: instagram.com/klitschko
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко в своем Instagram поздравил с юбилеем Дня Независимости Украины:
Только 30 лет, а уже столько испытания выпало на судьбу нашей державы за эти годы. Мы, Украинцы, сегодня защищаем и строим свою страну! С нашей силой воли мы непобедимы и преодолеем любые вызовы и любого врага!
Люблю тебя, Украина! С Днем Независимости! Слава Украине!
Напомним, что брат Владимира Виталий Кличко также поздравил соотечественников с праздником.