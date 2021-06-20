Внук Мухаммеда Али дебютирует на профи ринге

Нико Али Уолш выступит в андеркарде боя Молони – Франко

Нико Али Уолш / фото - twitter.com

Нико Али Уолш, внук экс-чемпиона мира в тяжелом весе Мухаммеда Али, дебютирует на профессиональном ринге 14 августа, сообщает ESPN.

Компания Top Rank проведет бой Уолша в андеркарде боя Эндрю Молони против Джошуа Франко.

Первый бой в промоутерской карьере глава Top Rank Боб Арум организовывал для Мухаммеда Али в 1966 году.

«Я точно знаю, что мой дед не хотел бы, чтобы я был с каким-либо другим промоутером, кроме Боба Арума. Вы видели, как Дон Кинг обращался с моим дедушкой и Майком Тайсоном, многим людям нельзя доверять в боксе, и Боб Арум – один из тех людей, которых уважают не только в бокс, но и в бизнесе в целом. Я всегда хотел быть частью Top Rank. Это самое грандиозное благословение, которое я могу себе представить. Так что да, это просто невероятно».

Боб Арум высказался в адрес бывшего чемпиона мира в крузервейте Александра Усика (18-0, 13 КО).