Внук Мухаммеда Али проведет следующий поединок в андеркарде Херринг – Стивенсон

Нико Али Уолш 23 октября проведет второй профессиональный бой

Нико Али Уолш / Фото: Twitter

Внук Мухаммеда Али Нико Али Уолш (1-0, 1 KO) через два месяца вернется в ринг, сообщает ESPN.



Второй поединок на профи ринге Нико должен пройти 23 октября в андеркарде главного боя вечера Джеймел Херринг (23-2, 11 KO) против Шакура Стивенсона (16-0, 8 KO). Шоу пройдет в Атланте, США.

Напомним, что в дебютном поединке Нико нокаутировал соперника уже в первом раунде боя. После поединка Али Уолш признался, что горд продолжить наследие своего деда.