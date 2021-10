Внук Мухаммеда Али вновь завоевал досрочную победу

Нико Али Уолш / Фото: Twitter

Средневес Нико Али Уолш (2-0, 2 KO) провел свой второй профессиональный поединок. На этот раз внук легендарного Мухаммеда Али досрочно победил Джеймса Уэстли (1-1, 0 KO).



Возрастной Уэстли неплохо начал бой, стараясь завязать Нико в рубку, но Уолш выглядел убедительнее. Во втором раунде Али под конец трехминутки уронил Джеймса, а уже в следующем Нико вновь завалил соотечественника на канвас. Из угла Уэстли показалось белое полотенце и рефери остановил бой.

.@NicoAliX74 lays one right on the chin of his opponent, earning the TKO victory in this second pro outing. #HerringStevenson | LIVE on ESPN pic.twitter.com/dI1HOuj6Pt