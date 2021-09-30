Фьюри: «Рефери спас Уайлдеру жизнь и карьеру»
Они равны, но Фьюри сильнее бьет и лучше держит удар. Промоутер сравнил Усика и Тайсона
Пока плюсов больше у «Цыганского короля»
29 сентября 14:58
Промоутер чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри
(30-0-1, 21 КО) Фрэнк Уоррен сравнил своего подопечного с чемпионом WBO, IBF, WBA Александром Усиком
(19-0, 13 КО).
«У Тайсона Фьюри такие же быстрые руки, как у Усика, такой же боксерский интеллект, как у Усика, и у него такая же хорошая работа ногами, как у Усика. Но у него сильнее удар и крепче подбородок».
Напомним, Уоррен ранее заявил, что Энтони Джошуа никогда не перебоксирует Усика.