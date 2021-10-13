Водка за 1100 долларов из горла. Фьюри организовал грандиозную вечеринку после победы над Уайлдером

«Цыганский король» снял пафосный ночной клуб

Репортаж

Тайсон Фьюри в ночном клубе Hakassan / Фото - instagram.com/hakkasannightclub

Тайсон Фьюри – уникальный человек. Упав в депрессию после победы над Владимиром Кличко, «Цыганский король» едва не убил себя. В многочисленных интервью он рассказывал, что неоднократно думал о суициде, но, даже не придя к нему, убивал свой организм медленно, принимая наркотики и употребляя очень много алкоголя. За одну ночь, по словам Фьюри, он мог выпить 20 бутылок пива и прибавить к ним еще некоторое количеств водки и виски.

Большинство людей, если и выбираются из таких ситуаций своей жизни, то уже с существенно подорванным здоровьем. Но Тайсон Фьюри на то и великий чемпион, что выиграл битву даже у непобежденного «зеленого змея».

Спустя три года после возвращения на ринг Фьюри – король супертяжелого веса. Несколько дней назад он одержал яркую победу в третьем поединке над Деонтеем Уайлдером и, конечно же, не мог упустить возможность громко отпраздновать этот успех. И британец в очередной раз доказал, что умеет не только упорно работать, но и ярко отдыхать.

Местом празднования Фьюри выбрал один из самых пафосных ночных клубов Лас-Вегаса – Hakassan. Там он собрал полный зал своих фанатов, а также пригласил известного ди-джея Стива Аоки. Хотя, судя по видео в соцсетях, Фьюри с этой ролью тоже справился бы неплохо.

Стив Аоки и Тайсон Фьюри / Фото - instagram.com/hakkasannightclub

Вооружившись бутылкой водки за 1100 долларов, содержимое которой он употреблял прямо с горла (на одном из фото видно, что то же самое делал и его тренер Шугар Хилл), Фьюри забрался за стойку ди-джея и очень энергично развлекал публику, танцуя и напевая песни.

На вечеринке также присутствовала жена Фьюри Пэрис, а также его брат Томми, но они вели себя значительное скромнее, чем виновник торжества.

Как сообщают очевидцы, Фьюри пробыл на вечеринке около трех часов и отправился из ночного клуба примерно в 3:00 ночи.