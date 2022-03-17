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Военные хроники. Иванна Крупеня – о 20 днях войны без сна и уговорах друзей из Канады и Германии уехать к ним

Экс-лидер женской сборной Украины, а ныне служащая полиции, рассказала XSPORT.ua о том, как помогает побеждать врага
Бокс Профессиональный бокс
17 марта 12:14
Военные хроники. Иванна Крупеня – о 20 днях войны без сна и уговорах друзей из Канады и Германии уехать к ним
Иванна Крупеня / фото - Facebook Крупени

Бывший лидер женской сборной Украины и команды «Украинские Львицы», а ныне служащий патрульной полиции Ровненской области Иванна Крупеня эксклюзивно для XSPORT.ua рассказала о том, как переживает три недели военного вторжения россии в Украину.

«22 дня я работаю в усиленном режиме. Накапливается большая усталость, эти дни пролетели, как максимум три, и я поняла, что почти не спала. Удалось поспать только последние два дня. Когда я на службе, то выполняю свои обязанности, а когда нет – работаю с волонтерами, ищу медикаменты, снаряжение и другие необходимые нашим бойцам вещи. А когда есть свободная минутка, то еще стараюсь учить домедицинскую помощь.

Я не чувствую ненависти, мне некогда ее чувствовать. Я стараюсь держать ум холодным, чтобы правильно оценивать ситуацию. Также я делала и во время боя, когда выходила в ринг. В боксе, чтобы добиться победы, я была холоднокровной. Поэтому и сейчас во время войны стараюсь не распыляться, а быть сосредоточенной на своих действиях.

У меня есть много друзей по всему миру, и многие из них (в том числе из Канады и Германии) каждый день мне звонят и убеждают приехать к ним. Однако я им отказываю, ведь даже представить себе не могу, что сейчас уеду. Я буду в Украине до победы, до окончания войны.

Я с первого дня войны принимаю активные действия в обороне нашей страны, и видела, как многие мужчины уезжали, мне их жаль. Я считаю, что у мужчин должен быть ген воина, который стоит за свое. А вот женщин с детьми, наоборот, призываю уезжать в безопасное место, чтобы защитники могли спокойно выполнять свою работу. Верю, что еще совсем чуть-чуть и все, кто выехал, вернуться в новую Украину, мы отстроим нашу страну, мы станем сильнее, добрее, лучше во многих факторах.

За три недели войны я для себе поняла, как мало человеку нужно для жизни. Думаю, со мной здесь согласятся многие. Также за это время я была приятно удивлена, как все украинцы объединились, как мы показываем нашу совместную силу и нерушимость. Хотела бы сказать также отдельное спасибо волонтерам, которые сейчас являются тыловым фронтом и максимально помогают армии.

Во время войны главный вопрос для нас всех от родственников и друзей «как ты?». Мне постоянно пишут очень многие люди – и близкие, и не очень. Я им всем благодарна, от многих я такой заботы не ожидала. В тоже время, есть и такие, которые даже в такое сложное время живут лишь своими амбициями и потребностями, и не особо беспокоятся о других.

В конце хочу пожелать каждому из украинцев беречь себя, помнить, что вместе мы сила, и что каждый должен делать свой вклад для победы над врагом. Мы должны преодолеть этот непростой путь борьбы и стать сильнее. У нас всех общая цель, и мы точно победим! Слава Украине!»

фото - Facebook Крупени
фото - Facebook Крупени
Читайте большое интервью Иванны Крупени для нашего журналиста Сергея Лукьяненко о работе в полиции. 

О своей войне также нашему сайту рассказали боксер Игорь Шевадзуцкий, тренер Виктор Цехмейстр и дзюдоист Артем Лесюк.

Александр Чепилко
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