Вот это фэйл! Бетербиев вышел на поединок с Брауном под гимн СССР

Конфуз случился по вине организаторов

Артур Бетербиев / фото - boxingscene.com

Организаторы боксерского поединка между чемпионом мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе россиянином Артуром Бетербиевым (17-0, 17 KO) и американцем Маркусом Брауном (24-2, 16 KO) допустили ошибку, включив гимн СССР вместо гимна России во время представления участников.

Все же фэйл не помешал россиянину одержать победу. В девятом раунде Артур Бетербиев отправил Маркуса Брауна в нокаут.