Вот как отбирают пояса в бывшем весе Ломаченко. 35-летнего ветерана избивали пять раундов, а он первым же ударом после гонга свалил соперника замертво

Фото: Matchroom

35-летний ветеран Кико Мартинес (43-10-2, 30 KO) завоевал титул IBF в полулегком весе, жестко нокаутировав Кида Галахада (28-2, 17 KO).



Испанец считался андердогом, и в таком ключе и развивался поединок. Британец больше бил и попадал и до концовки пятого раунда не было ни доли сомнения, кто же победит в поединке. Но! Мартинес был против такого исхода.

Martinez was getting outlanded nearly 3-1 before the end came seconds into round six. #GalahadMartinez pic.twitter.com/Sv0FKXeVB4