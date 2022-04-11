«Вот вам и позиция!» Усик продолжает работу над украинизацией своего облика

К оселедцу чемпион добавил и шнурочек в цветах украинского флага

Фото: Getty Images

Обладатель титулов WBO/WBA/IBF в хэвивейте Александр Усик (19-0, 13 KO) в данный момент находится в ОАЭ, где начал подготовку к реваншу с Энтони Джошуа (24-2, 22 KO).



Жена украинца в своем Instagram опубликовала новую фотографию чемпиона, который к фартовой прическе – оселедцу – добавил еще и шнурок для молнии в цветах украинского флага. Катерина Усик заявила, что вот какова гражданская позиция Александра:

Вот Вам и позиция. Самая настоящая!!! Украина в сердце!!! Было, есть и будет!!

Ранее Усик разместил патриотическое фото.