Возвращение легенд. Баррера провел выставочный бой с Понсе де Леоном

Легендарный ветераны стали участниками благотворительного поединка

В Мескаларо, штат Нью-Мехико, США состоялся благотворительный выставочный поединок межды легендами мексиканского и мирового бокса Марко Антонио Баррерой (67-7, 44 КО) и Даниэлем Понсе де Леоном (47-7, 35 КО). Бой прошел в лимите среднего веса и длился шесть раундов.



Поединок, как и годится выставочным боям, был равным и прошел всю дистанцию.

Отметим, что 47-летний Баррера последний бой провел в 2011-м году, а 41-летний де Леон завершил карьеру в 2014-м году.