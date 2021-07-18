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Временами становится очень жутко. Все нокауты в карьер Энтони Джошуа

Британец досрочно останавливал Кличко, Поветкина и Пулева
Бокс Профессиональный бокс
23:00
Временами становится очень жутко. Все нокауты в карьер Энтони Джошуа
Джошуа в бою с Кличко / Фото: Boxing News

Чемпион мира WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа провел на профессиональном ринге 25 боев. Британец выглядит как бодибилдер и славится своей ударной мощью. Так, «Эй-джей» досрочно останавливал таких сильных противников, как Владимир Кличко, Александр Поветкин и Кубрат Пулев.

Следующим оппонентом Джошуа должен стать украинец Александр Усик – этот бой является одним из самых ожидаемых в году. И мы регулярно подкидываем вам различные интересные факты о будущем противостоянии. В этот раз вашему вниманию все нокауты в карьере Джошуа.


Напомним, бой Усик – Джошуа запланирован на 25 сентября. Мнение об этом поединке существуют самые разные. Но вот, к примеру, букмекеры практически не оставляют шансов украинцу.



Сергей Остапенко
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Энтони Джошуа Александр Усик

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