Временный чемпион WBC Уайт и обладатель титула WBO Околи проведут следующие поединки в конце лета

Бойцы вернутся в ринг на шоу в Калифорнии

Диллиан Уайт / Фото: Matchroom Boxing

Промоутер Эдди Хирн сообщил, что его подопечные временный чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Диллиан Уайт (28-2, 19 KO) и обладатель пояса WBO в бриджервейте Лоуренс Околи (16-0, 13 KO) следующие поединки проведут в конце августа. Глава Matchroom Boxing заявил, что боксерское шоу намечено на 28 августа.



Околи проведет обязательную защиту своего пояса. В декабре Лоуренс надеется разделить ринг с действующим лидером дивизиона латвийцем Майрисом Бриедисом (27-1, 19 KO).

Уайт вернется в ринг после реванша с россиянином Александром Поветкиным (36-3-1, 25 KO). Соперник Диллиана еще не определен.

Напомним, что вскоре после поражения Поветкин решил завершить карьеру.