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Вслед за Фьюри. Паркер заразился коронавирусом в лагере «Цыганского короля»
Положительный тест на COVID-19 также сдал и ассистент тренера Энди Ли
09:58
Джозеф Паркер / Фото - standard.co.ukЭкс-чемпион мира в супертяжелом дивизионе Джозеф Паркер (29-2, 21 КО) заразился COVID-19, находясь в тренировочном лагере чемпиона WBC в хэвивейте Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО). Об этом в Twitter сообщил журналист Дэн Рафаэль.
Как утверждает источник, позитивные тесты на коронавирус сдали ассистент тренера Энди Ли, а также полулегковес Айзек Лоу, который находился в лагере.
Ранее сообщалось, что коронавирусом заразился и сам Цыганский король.
Напомним, третий бой между Фьюри и Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО) изначально был запланирован на 24 июля на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Теперь стала известна новая дата поединка.
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