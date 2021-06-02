Джейк Пол – о поединке с Вудли: «Он слишком долго скучал в раздевалке, когда я нокаутировал его друга Бена Аскрена»
Вудли к поединку с Джейком Полом будет помогать готовить легенда бокса
Андре Уорд хочет, чтобы боец MMA побил видеоблогера
14:13
Тайрон Вудли / Фото: MMA Fighting
Бывший чемпион UFC в полусреднем весе американец Тайрон Вудли (19-7-1) заявил, что бывший чемпион мира по боксу в двух весовых категориях Андре Уорд предложил ему помощь в подготовке к предстоящему боксерскому поединку против видеоблогера Джейка Пола (2-0, 2 КО). Слова ,бойца приводит портал boxingscene.com.
«Мне всегда хотелось боксировать, но я никогда этого не делал. Я начал заниматься ММА в 2005 году, поскольку был слишком стар, чтобы боксировать. Я учился в колледже, и мне было 23 года, когда я начал заниматься борьбой, а затем и ММА.
Эрик Браун всегда тренировал мой бокс и во время этого боя он также будет главным секундантом. Также он будет главным тренером во время тренировочного лагеря. Многие люди предлагали помощь мне. Например, Андре Уорд протянул свою руку помощи. И теперь я не могу упустить шанс поработать с ним. Это большая честь».
Напомним, ранее Вудли рассказал, что для него побить Пола будет также легко, как и вынести мусор.
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