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Вудли к поединку с Джейком Полом будет помогать готовить легенда бокса

Андре Уорд хочет, чтобы боец MMA побил видеоблогера

Бокс Профессиональный бокс
14:13
Вудли к поединку с Джейком Полом будет помогать готовить легенда бокса
Тайрон Вудли / Фото: MMA Fighting

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе американец Тайрон Вудли (19-7-1) заявил, что бывший чемпион мира по боксу в двух весовых категориях Андре Уорд предложил ему помощь в подготовке к предстоящему боксерскому поединку против видеоблогера Джейка Пола (2-0, 2 КО). Слова ,бойца приводит портал boxingscene.com.

«Мне всегда хотелось боксировать, но я никогда этого не делал. Я начал заниматься ММА в 2005 году, поскольку был слишком стар, чтобы боксировать. Я учился в колледже, и мне было 23 года, когда я начал заниматься борьбой, а затем и ММА.

Эрик Браун всегда тренировал мой бокс и во время этого боя он также будет главным секундантом. Также он будет главным тренером во время тренировочного лагеря. Многие люди предлагали помощь мне. Например, Андре Уорд протянул свою руку помощи. И теперь я не могу упустить шанс поработать с ним. Это большая честь».

Напомним, ранее Вудли рассказал, что для него побить Пола будет также легко, как и вынести мусор.

Карен Агабекян
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Теги

Тайрон Вудли Джейк Пол Андре Уорд

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