Вудли намерен нокаутировать Джейка Пола, а затем подраться с Логаном

Тайрон уверен, что окружение обманывает видеоблогера





Тайрон Вудли / Фото: USA TODAY

Экс-чемпион UFC Тайрон Вудли заявил, что после победы над видеоблогером Джейком Полом (2-0, 2 КО) намерен провести бой с его родным братом Логаном (0-1, 0 КО). Слова бойца приводит портал bloodyelbow.com.



«В итоге Джейк будет избит и нокаутирован. Пол согласился драться со мной, чем я был удивлен. Просто люди из окружения Джейка постоянно говорят ему: «У тебя есть сила, а этот парень не побеждал миллион лет. Ты молод, голоден и ты можешь победить». Но я могу сказать, что его окружение врет ему, поскольку что Джейк будет нокаутирован. Я вырублю этого парня и думаю, он захочет провести еще один поединок. Считаю, что это не так уж плохо, поскольку я смогу заработать еще раз. Я хочу заработать на нем дважды. Таков мой план. Я не имел конфликт с его братом Логаном, но думаю, когда он увидит, как я избил Джейка, то захочет отомстить. Я с удовольствием соглашусь подраться с ним».

Напомним, ранее Вудли заявил, что ему нужно три раунда чтобы нокаутировать Джейка Пола.