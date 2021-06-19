Джейк Пол вызвал на бой Нэйта Диаса
Вудли рассказал, за сколько раундов завершится его поединок с Джейком Полом
Бывший чемпион UFC пообещал нокаутировать блогера
09:42
Вудли и Джейк Пол / Фото: middleeasy.com
Экс-чемпион UFC в полусреднем весе американец Тайрон Вудли (19-7-1) рассказал в подкасте Майкла Биспинга, сколько раундов блогер Джейк Пол (3-0, 3 KO) сможет выдержать в поединке с ним.
Я думаю, мне нужно будет три раунда. Конечно, нокаут в первом раунде звучит круто, но если вы будите драться с Тайроном Вудли, то вам любой скажет, что нужно использовать клинч и стараться держаться подальше, чтобы избежать удара правой руки.
Мне нужно будет присмотреться к нему и расставить несколько ловушек. Думаю, для этого мне понадобиться один или два раунда. Посмотреть, как он будет реагировать на мои действия, а в третьем раунде, думаю, что смогу нокаутировать его.
Пол пригрозился убить Вудли в их предстоящем бою.
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