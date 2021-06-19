Вудли рассказал, за сколько раундов завершится его поединок с Джейком Полом

Вудли и Джейк Пол / Фото: middleeasy.com

Экс-чемпион UFC в полусреднем весе американец Тайрон Вудли (19-7-1) рассказал в подкасте Майкла Биспинга, сколько раундов блогер Джейк Пол (3-0, 3 KO) сможет выдержать в поединке с ним.



Мне нужно будет присмотреться к нему и расставить несколько ловушек. Думаю, для этого мне понадобиться один или два раунда. Посмотреть, как он будет реагировать на мои действия, а в третьем раунде, думаю, что смогу нокаутировать его.