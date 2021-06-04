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Может не надо? Вудли намерен остаться в боксе после поединка с Джейком Полом

Экс-чемпион UFC осенью хочет провести еще один бой
MMA
07:34
Может не надо? Вудли намерен остаться в боксе после поединка с Джейком Полом
Тайрон Вудли / Фото - mmafighting
Экс-чемпион UFC в полусреднем дивизионе Тайрон Вудли (19-7-1, ММА) заявил, что не намерен уходить из бокса после поединка с известным американским видеоблогером Джейком Полом (3-0, 3 КО, Бокс).

Цитирует Вудли bjpenn.com.

«Думаю, я побоксирую какое-то время. Я имею ввиду, что мне хочется подраться дважды в этом году: сначала я отбоксирую с ним 28-го августа, а затем, где-то в ноябре, я вновь буду готов выйти в ринг. Я не знаю, с кем, когда, где, и как, но мне точно известно, что если я буду усердно работать, то это откроет для меня другие двери. Кто знает, что дальше? Этот поединок может дать мне возможность драться в разных весовых категориях. Деньги, которые я заработаю за этот бой, будут куда больше того, что можно получить в UFC, или в других ММА-промоушенах. Самое лучшее, что произошло за последние 24 часа, – это то, что я сижу и улыбаюсь тому, как теперь выглядит моя рыночная стоимость. Меня не получится выставить на распродажу. 28 августа все увидят, что мое время еще не прошло, и тогда люди захотят увидеть больше».


Напомним, поединок Пол – Вудли состоится 28 августа.

Для Пола это будет первый поединок по контракту с Showtime. Предыдущий бой, который состоялся 17 апреля против экс-чемпиона Bellator Бена Аскрена, он провел на стриминге Triller.

Что касается Вудли, то он не знает побед с сентября 2018 года, потерпев поражения в четырех последних поединках. После этого американец был уволен с UFC.

Владимир Кириченко
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Тайрон Вудли Джейк Пол

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