Выглядело жутко. Нокаутер из Казахстана потушил свет российскому ветерану

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Иван Дычко убедительно вернулся в ринг после двухлетнего простоя
18:57
Иван Дычко / Фото: instagram/ivandychko
Супертяжеловес из Казахстана Иван Дычко (10-0, 10 КО) провел первый бой после двухлетнего простоя.
Поединок получился недолгим – в первом раунде Дычко «вырубил» 41-летнего россиянина Дениса Бахтова (39-19, 26 КО).
Дычко – двукратный бронзовый призер Олимпийских игр. Предыдущий бой провел 12 июля 2019 года.
Напомним, чуть ранее состоялся возможно самый зрелищный бой года.
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