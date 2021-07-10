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Выглядело жутко. Нокаутер из Казахстана потушил свет российскому ветерану

Иван Дычко убедительно вернулся в ринг после двухлетнего простоя
Бокс Профессиональный бокс
18:57
Выглядело жутко. Нокаутер из Казахстана потушил свет российскому ветерану
Иван Дычко / Фото: instagram/ivandychko

Супертяжеловес из Казахстана Иван Дычко (10-0, 10 КО) провел первый бой после двухлетнего простоя.

Поединок получился недолгим – в первом раунде Дычко «вырубил» 41-летнего россиянина Дениса Бахтова (39-19, 26 КО).

 

Дычко – двукратный бронзовый призер Олимпийских игр. Предыдущий бой провел 12 июля 2019 года.

Напомним, чуть ранее состоялся возможно самый зрелищный бой года.

Сергей Остапенко
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