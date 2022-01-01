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Выхрист оказался тяжелее Киладзе накануне очного противостояния

Украинец перевесил грузина более чем на семь килограмм
Бокс Профессиональный бокс
12:40
Выхрист оказался тяжелее Киладзе накануне очного противостояния
Фото: vringe.com

Состоялась процедура официального предматчевого взвешивания главных участников предстоящего вечера бокса на арене Seminole Hard Rock Hotel and Casino в Голливуде, штат Флорида, США.

Украинский супертяж Виктор Выхрист (8-0, 6 KO) показал вес 105,8 кг, когда его соперник Яго Киладзе (26-5-1, 18 KO) – 98,2 кг. Таким образом, украинец оказался более чем на семь килограмм тяжелее грузина.

Виктор Выхрист и Яго Киладзе встретились лицом к лицу накануне боя.

Рене Тер Велде
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