«Выпустил ли бы я его еще раз на голые кулаки? Не знаю, смотря, сколько денег дадут». Тренер Беринчика о будущем боксера
Егор Голуб, тренер чемпиона WBO International Дениса Беринчика (16-0, 9 КО), в эфире подкаста о боксе The Glove Show поделился впечатлениями от боя подопечного на голых кулаках с Артемом Лобовым, а также рассказал о возможных поединках Беринчика в кулачке в будущем.
«На самом деле, мы вышли сухими из воды: у Дениса было только две шишки на голове из-за двух пропущенных ударов в первом раунде. Моя политика для всех своих боксеров, с которыми я работаю, – добыть победу с наименьшим уроном для себя. А в этом случае вообще нельзя было принимать на себя удары, ты не можешь никак себя закрыть на голых кулаках.
Поэтому в измененной тактике из бокса мы оставили только челночные передвижения, никаких повторных атак, все через разрыв, давать сопернику махать. Слава Богу, все получилось.
У Дениса есть еще предложения по боям на голых кулаках. Выпустил бы я его еще раз на такой бой? Не знаю, смотря сколько денег дадут Денису (смеется). Я знаю, что он общался на эту тему, но не знаю, к чему они пришли. Если я не ошибаюсь, то пока для нас нет оппонентов».
Напомним, с Лобовым Беринчик разобрался досрочно.
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