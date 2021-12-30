«Выпустил ли бы я его еще раз на голые кулаки? Не знаю, смотря, сколько денег дадут». Тренер Беринчика о будущем боксера

Егор Голуб считает, что из поединка с Артемом Лобовым его подопечный вышел «сухим из воды»