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«Выпустил ли бы я его еще раз на голые кулаки? Не знаю, смотря, сколько денег дадут». Тренер Беринчика о будущем боксера

Егор Голуб считает, что из поединка с Артемом Лобовым его подопечный вышел «сухим из воды»
Бокс Профессиональный бокс
30 декабря 2021г. 11:23
«Выпустил ли бы я его еще раз на голые кулаки? Не знаю, смотря, сколько денег дадут». Тренер Беринчика о будущем боксера
Беринчик с командой / фото - K2 Promotions Ukraine

Егор Голуб, тренер чемпиона WBO International Дениса Беринчика (16-0, 9 КО), в эфире подкаста о боксе The Glove Show поделился впечатлениями от боя подопечного на голых кулаках с Артемом Лобовым, а также рассказал о возможных поединках Беринчика в кулачке в будущем.

«На самом деле, мы вышли сухими из воды: у Дениса было только две шишки на голове из-за двух пропущенных ударов в первом раунде. Моя политика для всех своих боксеров, с которыми я работаю, – добыть победу с наименьшим уроном для себя. А в этом случае вообще нельзя было принимать на себя удары, ты не можешь никак себя закрыть на голых кулаках.

Поэтому в измененной тактике из бокса мы оставили только челночные передвижения, никаких повторных атак, все через разрыв, давать сопернику махать. Слава Богу, все получилось.

У Дениса есть еще предложения по боям на голых кулаках. Выпустил бы я его еще раз на такой бой? Не знаю, смотря сколько денег дадут Денису (смеется). Я знаю, что он общался на эту тему, но не знаю, к чему они пришли. Если я не ошибаюсь, то пока для нас нет оппонентов».

Напомним, с Лобовым Беринчик разобрался досрочно.

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Егор Голуб Денис Беринчик

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