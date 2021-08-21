Редкач: «В спаррингах Дэвис уже два раза сладко спал»
WBA лишит Дэвиса двух чемпионских титулов. Вопрос – в дивизионе
Скандальный американец должен определится со своим выбором до конца августа
11:01
Джервонта Дэвис / Фото - boxingscene.comПредставитель комитета Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Карлос Чавес, в интервью boxingscene.com сообщил, что действующий обладатель титулов в трех весовых категориях американец Джервонта Дэвис (25-0, 24 КО) должен определиться в каком дивизионе намерен продолжать карьеру и отказаться от чемпионских поясов в других весах.
По словам Чавеса, Дэвис должен определиться до 27 августа.
«Чемпион ассоциации может владеть только одним титулом чемпиона мира в одной весовой категории. Если чемпион хочет провести титульный бой в другой весовой категории, то должен подать письменное прошение, а в случае победы в 5-дневный срок обязан определиться, в каком весе продолжит карьеру. Несоблюдение любого из этих правил, может привести к лишению любого или обоих сразу титулов чемпионов мира. Если мы не получим до 17.00 пятницы 21-го августа 2021 года интересующую нас информацию, то комитет WBA примет соответствующие меры в соответствии с нашими правилами и положениями».
Напомним, что американец является чемпионом WBA Regular в легком и первом полусреднем весе, а также владеет поясом WBA Super во втором полулегком дивизионе.
Ранее сообщалось, что Дэвис может вернуться в ринг в октябре.