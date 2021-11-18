Мейвезер назвал имя самого опасного соперника для Сауля Альвареса
WBC подтвердил бой между Мейвезером и Чавесом
Президент Совета заявил, что боксеры уже дали согласие
12:56
Флойд Мейвезер / фото - Getty Images
Пару дней назад в Сети появились слухи, что легенды мирового бокса Хулио Сезар Чавес и Флойд Мейвезер договорились провести выставочный поединок. Президент WBC Маурисио Сулейман в интервью YouTube каналу FightHype подтвердил информацию, заявив, что бой пройдет в 2022 году, во время очередного конгресса Всемирного боксерского совета.
«Да, Мейвезер и Чавес уже дали свое соглашение на этот бой. Планируем провести его в следующем году, на очередном конгрессе WBC. Место проведения – Мексика или Техас, США, там живет много фанатов мексиканского бокса.
Это будет 5-раундовый выставочный поединок».
Напомним, Мейвезер назвал имя самого опасного соперника для Канело.