Райан Гарсия может провести свой следующий поединок в сентябре. Есть дата боя
WBC санкционировала бой Райана Гарсии с Диасом
Поединок может состояться до конца 2021 года
11:58
Райан Гарсия, Джозеф Диас
Всемирный боксерский совет (WBC) санкционировал бой между своим временным чемпионом в легком весе Джозефом Диасом (32-1-1, 15 КО) и перспективным Райаном Гарсией
(21-0, 18 КО), сообщает Boxing News 24.
Предварительно известно, что бой может пройти в декабре.
У Гарсии был запланирован на 9 июля бой с Хавьером Фортуной, но снялся с боя из-за проблем с психическим здоровьем.
Затем Диас заменил Гарсию и победил Фортуну единогласным решением судей.
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